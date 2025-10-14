Число пострадавших в смертельном ДТП с военным грузовиком на российской трассе выросло

Минздрав Дагестана: Девять человек пострадали в аварии в Унцукульском районе

Число пострадавших в аварии с участием военного грузовика «Урал» в Унцукульском районе Дагестана выросло до девяти. Об этом сообщил глава Минздрава республики Ярослав Глазов в беседе с ТАСС.

Он также уточнил, что обе жертвы ДТП являются сотрудниками Росгвардии.

О смертельной аварии с участием военного грузовика на трассе Буйнакск — Гимры — Чирката стало известно вечером 14 октября. Предварительно водитель «Урала» не справился с управлением, и машина опрокинулась. Сейчас правоохранители выясняют остальные обстоятельства ДТП.

Ранее военный КамАЗ попал в смертельное ДТП в Подмосковье. Жертвами аварии стали два человека, находившиеся в легковом автомобиле, с которым столкнулся грузовик.