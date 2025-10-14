На российской трассе перевернулся военный грузовик с людьми внутри

В Дагестане произошло ДТП с военным грузовиком

В Дагестане перевернулся военный грузовик с людьми внутри. Об этом сообщили в МВД по российскому региону.

По данным ведомства, ДТП произошло на 36-м километре трассы Буйнакск — Гимры — Чирката в Унцукульском районе Дагестана. Предварительно водитель военного грузовика «Урал» не справился с управлением, и машина опрокинулась.

Внутри военного грузовика находились несколько пассажиров — шестерых доставили в больницу с различными травмами, еще двоих спасти не удалось.

«Обстоятельства произошедшего, количество и личности участников автоаварии выясняются», — добавили в ведомстве.

Ранее военный грузовик с тактическим знаком попал в ДТП под Москвой. В результате аварии не выжили два человека.