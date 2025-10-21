Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:04, 21 октября 2025Россия

Россияне стали меньше пить

В России употребление алкогольных напитков упало до минимума с 1999 года
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

В России употребление алкогольных напитков упало до минимума с 1999 года и составило 7,84 литра в год на душу населения. Об этом говорят данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, с которыми ознакомились РИА Новости.

Согласно статистике, рекордно низкое потребление алкоголя в России зафиксировали по итогам сентября за последние 12 календарных месяцев. Месяцем ранее такой показатель составлял 7,93 литра. До этого в России близкий к этим цифрам показатель по употреблению алкоголя был зафиксирован в 1999 году — тогда он был близким к 7.8.

Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе. Так, в Чечне показатель употребления спиртного составил 0,13 литров на душу населения, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,25 лира, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    Россияне стали меньше пить

    Женщина забеременела в тюрьме через вентиляцию и была признана виновной

    В Госдуме назвали последствие ограничения на аборты в регионах России

    Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

    Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

    Медведева показала фигуру в красном платье с откровенным вырезом

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Швеции фразой «загорают прямо на скалах»

    В России выросли продажи одного вида машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости