Певец Михаил Шуфутинский признался, что иногда передвигается в кресле-каталке

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о проблемах со здоровьем. Его слова передает 5-tv.ru.

77-летний Шуфутинский признался, что этим летом не смог полноценно отдохнуть, так как даже в отпуске фанаты требовали спеть про 3 сентября и Пальма-де-Майорку. Что касается здоровья, известно, что Михаил Захарович испытывает проблемы с ногами.

«У меня позвоночник может заболеть, плохо высплюсь или неудобно летел. Если надо два километра по паркингу идти, чтобы выйти потом на сцену, то ставят коляску и везут меня на ней», — сообщил певец.

Ранее стало известно, что российский шансонье и певец Михаил Шуфутинский восстановился после экстренной операции и сейчас активно гастролирует по стране со своей программой.