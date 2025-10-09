Культура
08:43, 9 октября 2025Культура

Михаила Шуфутинского прооперировали

SHOT: Михаил Шуфутинский вернулся к выступлениям после экстренной операции
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский шансонье и певец Михаил Шуфутинский восстановился после экстренной операции и сейчас активно гастролирует по стране со своей программой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что у 77-летнего артиста обнаружили опухоль еще весной. Позднее было принято решение о хирургическом вмешательстве, поскольку были риски возникновения злокачественного новообразования. Операция прошла успешно и в скором времени артиста выписали.

Уже летом шансонье вернулся к выступлениям, врачи рекомендовали ему наблюдаться у онколога, пишет канал.

Ранее исполнитель народного хита «3-е сентября» Михаил Шуфутинский рассказал, что похудел на 20 килограммов с помощью пищевого дневника. Музыкант признался, что старается не превышать дневную норму калорий.

