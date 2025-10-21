Силовые структуры
22:23, 20 октября 2025Силовые структуры

Стало известно о «еле ходящем» генерале армии в российском СИЗО

Адвокат генерала армии Попова рассказал о плохом самочувствии подопечного в СИЗО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший заместитель главы Минобороны России, генерал армии Павел Попов еле ходит в СИЗО «Лефортово», лишен передач, однако жаловаться президенту Владимиру Путину не намерен. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Денис Сагач в беседе с агентством Daily Storm.

По его мнению, его подопечному должны изменить меру пресечения из-за состояния здоровья. Состояние подзащитного оценивается как плохое, отметил Сагач. После больницы Попов, который перенес операцию по удалению позвонка и межпозвоночного диска, передвигается с ходунками.

«Постоял, постонал — полшага сделал. Страдает. Передачи продуктовые третью неделю от родственников для него не принимают. Аргументируют тем, что якобы перевес», — добавил Сагач.

Сторона защиты намерена просить о смене меры пресечения на домашний арест, так как бывшему чиновнику нужен курс реабилитации. Как отметил юрист, его подзащитный уже «похудел более чем на 40 килограмм».

Ранее сторона защиты генерала Павла Попова обратилась в главную военную прокуратуру и попросила прекратить уголовное дело о коррупции. В своем обосновании адвокат указал на непричастность Попова к инкриминируемым преступлениям, прокурору подана жалоба о возвращении материалов дела следователю.

