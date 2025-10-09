Силовые структуры
Защита экс-замминистра обороны Попова попросила закрыть дело о коррупции

Адвокат генерала армии Павла Попова требует закрыть дело о коррупции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Защита бывшего заместителя главы российского Минобороны России генерала армии Павла Попова обратилась в главную военную прокуратуру с просьбой о прекращении уголовного дела о коррупции. Об этом со ссылкой на адвоката генерала Дениса Сагача сообщает ТАСС.

По словам защитника, просьба обоснована непричастностью Попова к инкриминируемым преступлениям, прокурору подана жалоба о возвращении материалов дела следователю.

Согласно окончательной редакции обвинения направленной следствием для заключения прокурору, генерал обвиняется в особо крупном мошенничестве, коррупции и превышении должностных полномочий. Уголовное дело составляет 56 томов.

Павел Попов отвергает все предъявленные ему обвинения.

