Арестованный экс-замминистра обороны России отверг причастность к коррупции

Бывший замминистра обороны России Павел Попов отверг причастность к коррупции

Бывший замминистра обороны России генерал армии Павел Попов отверг причастность к совершению преступлений коррупционной направленности. Об этом ТАСС заявил адвокат Денис Сагач.

«Причастность к совершению должностных преступлений и хищениям мой подзащитный отрицает», — сообщил он.

Суд продлил до 21 ноября арест Попову. Защита генерала собирается это обжаловать. Решение о продлении меры пресечения фигуранту суд рассмотрел в закрытом режиме, поскольку генерал отсутствовал из-за госпитализации.

Бывшего заместителя главы Минобороны обвиняют в мошенничестве, получении взятки и превышении полномочий. Следствие считает, что он похитил 25,8 миллиона рублей при строительстве парка «Патриот», на эти деньги построил загородный дом в подмосковном Красногорске. С мая 2025 года он проходит лечение в связи с проблемами с позвоночником.

