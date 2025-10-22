Экономика
18:00, 22 октября 2025Экономика

Названа цена самого большого жилья в России

Самое большое жилье в России стоит 2,8 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самое большое жилье, доступное для покупки в России, можно приобрести за 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Речь идет о квартире площадью 1,6 тысячи квадратов в жилом комплексе на Минской улице московского района Раменки. Жилье представляет собой целый подъезд, который можно поделить на восемь отдельных объектов с террасами, балконами и патио, десять машиномест и девять келлеров. В «Циан.Аналитике» отметили, что чаще всего такие лоты покупают не для собственного пользования, а для продажи после деления или реконструкции под нежилой объект.

На втором месте оказался пентхаус площадью 1 080 квадратов с террасой на крыше в Пресненском районе столицы. Многокомнатное жилье с кухней 48 квадратов и шестью санузлами продается за 1,2 миллиарда рублей. Тройку лидеров замкнули строящиеся апартаменты в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Их площадь составляет 1 001 квадрат, а стоимость — более 2,8 миллиарда рублей.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в новостройке в Москве. Такой объект обойдется в 557,1 миллиона рублей.

