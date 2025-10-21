Названа цена самой дорогой «однушки» в Москве

Стоимость самой дорогой «однушки» Москвы оценили в 557,1 миллиона рублей

Стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы, доступной для покупки на данный момент, оценили в 557,1 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте по результатам исследования назвали аналитики Whitewill и «Балчуг Девелопмент», пишут «Известия».

Речь идет о лоте, расположенном в районе Якиманки, площадью 125 квадратных метров. Эксперты отметили, что цена за «квадрат» в нем достигает 4,5 миллиона рублей. Вторую строчку в рейтинге наиболее дорогих «однушек» столицы заняла квартира площадью 123,1 квадратных метра в Тверском районе, которая продается за 369,3 миллиона рублей. Замкнул тройку объект в том же районе. Площадь этого лота составляет 109,6 «квадрата», а его стоимость — 361,7 миллиона рублей.

Специалисты отметили, что все вышеуказанные квартиры находятся в центре Москвы, менее чем в пяти километрах от Кремля. Коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева объяснила, что высокая стоимость такой недвижимости, как правило, обусловлена эксклюзивными опциями, которые предлагает тот или иной жилой комплекс.

Ранее эксперты рынка назвали самые переоцененные районы Москвы для покупки жилья. В их число вошли Кутузовский, Ленинградский и Ленинский проспекты.