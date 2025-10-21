Экономика
16:04, 21 октября 2025Экономика

Названы переоцененные районы Москвы

Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Одними из самых переоцененных районов Москвы для покупки жилья стали Кутузовский, Ленинградский и Ленинский проспекты, а также Крылатское, Ясенево и Хамовники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова, цены в некоторых престижных районах позднесоветской Москвы остаются выше, чем в менее популярных в те годы локациях. При этом сейчас более дешевые районы мало чем отличаются от престижных с точки зрения удобства и инфраструктуры.

В Гильдии риелторов Москвы и компании «Этажи» отнесли к переоцененным некоторые локации в Раменках и Кузнецово, а также Академический район и Черемушки. Эксперты отметили, что цены здесь выше из-за старого стереотипа от элитности. По той же причине цены завышены внутри Садового кольца, в Якиманке и Арбате, однако здесь ситуация неоднозначная.

«Все, что находится в пределах Бульварного кольца или Садового кольца, нельзя рассматривать в категориях переоцененных или недооцененных. Это трофейные районы. И там покупают трофейные объекты. Их ценность уже не измеряется только деньгами или окупаемостью инвестиций», — объяснила директор по маркетингу Plus Development Екатерина Наливайко.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой усадьбы в Москве. Такой объект можно купить за девять миллиардов рублей.

    Все новости