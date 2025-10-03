Раскрыта стоимость самой дорогой усадьбы в Москве

Риелтор Ашихмин: Самую дорогую усадьбу в Москве продают за 9 млрд рублей

Самую дорогую усадьбу в Москве продают почти за девять миллиардов рублей. Стоимость наиболее дорогостоящего лота в столице раскрыл владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры», член правления AREA Григорий Ашихмин, пишет ТАСС.

С таким бюджетом можно приобрести городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском переулке площадью 5000 квадратных метров. К ней прилегает участок в два гектара. «Причем в эту сумму не входит внутренняя отделка, которая потребует дополнительно 40 миллионов долларов (3,26 миллиарда рублей). Соответственно, инвестиции в готовый продукт составят 150 миллионов долларов (более 12 миллиардов рублей)», — уточнил риелтор.

Чуть дешевле можно приобрести усадьбу под реконструкцию в Басманном районе. Купить основное здание с флигелями и оформить на себя участок площадью от 30 соток до одного гектара можно по цене от 2 до 7 миллиардов рублей в зависимости от конфигурации лота.

В целом цены на усадьбы в Москве стартуют с 4 миллиардов рублей, уточнил Ашихмин. Найти такие предложения можно в Китай-городе, на Проспекте Мира, Замоскворечье, Таганке, в Басманном районе.

«Как правило, семьи, которые владеют такими усадьбами, имеют в комплексе и жилые пространства, и офис. Если усадьба обременена сервитутом, то владельцы обязаны пускать людей по определенным дням в парк. А в некоторых случаях есть даже обязательство пускать в гостевые покои», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что самое дорогое машино-место в Москве можно купить за 53 миллиона рублей. Оно располагается на минус первом этаже жилищного комплекса вблизи Кремля. Площадь парковочного пространства составляет 18,9 квадратного метра. Помимо парковки, покупатель получит в собственность две кладовые.