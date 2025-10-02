Экономика
18:42, 2 октября 2025Экономика

Стала известна стоимость самого дорогого машино-места в Москве

Самое дорогое машино-место в Москве стоит 53 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Стоимость самого дорогого машино-места в столице сопоставима с ценой квартиры бизнес-класса. Во сколько встанет покупка парковочного места, выяснил Telegram-канал «Москва с огоньком Live».

По сведениям канала, самое дорогостоящее машино-место в городе оценивается в 53 миллиона рублей. Оно располагается на минус первом этаже жилищного комплекса вблизи Кремля. Площадь парковочного пространства составляет 18,9 квадратного метра. Помимо парковки, покупатель получит в собственность две кладовые.

Ранее сообщалось, что по цене одного машино-места в Москве можно купить три квартиры-студии по 10,7 миллиона рублей, либо две «однушки» (по 15,3 миллиона рублей. Парковочное место по такой цене продается в элитном проекте в центральном районе Пречистенки. В среднем по столице машино-место стоит 17,5 миллиона рублей.

