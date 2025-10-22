Водительские права с 2027 года начнут аннулировать при наличии заболеваний

Водительские права начнут аннулировать при наличии заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что закон вступает в силу 1 марта 2027 года.

Отмечается, что в число принимаемых входят общие расстройства психологического развития, шизофрения, эпилепсия, шизотипические расстройства личности, а также слепота и аномалия цветового зрения.

Новые меры подразумевают, что при выявлении признаков заболеваний медорганизация уведомит ГИБДД. Водитель в свою очередь должен будет в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.

Ранее Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у россиян, находящихся в нетрезвом виде.