Водительские права начнут аннулировать при наличии заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что закон вступает в силу 1 марта 2027 года.
Отмечается, что в число принимаемых входят общие расстройства психологического развития, шизофрения, эпилепсия, шизотипические расстройства личности, а также слепота и аномалия цветового зрения.
Новые меры подразумевают, что при выявлении признаков заболеваний медорганизация уведомит ГИБДД. Водитель в свою очередь должен будет в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.
Ранее Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у россиян, находящихся в нетрезвом виде.