04:53, 22 октября 2025

Водительские права начнут аннулировать при наличии заболеваний

Водительские права с 2027 года начнут аннулировать при наличии заболеваний
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Водительские права начнут аннулировать при наличии заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что закон вступает в силу 1 марта 2027 года.

Отмечается, что в число принимаемых входят общие расстройства психологического развития, шизофрения, эпилепсия, шизотипические расстройства личности, а также слепота и аномалия цветового зрения.

Новые меры подразумевают, что при выявлении признаков заболеваний медорганизация уведомит ГИБДД. Водитель в свою очередь должен будет в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.

Ранее Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у россиян, находящихся в нетрезвом виде.

