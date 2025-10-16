Силовые структуры
07:42, 16 октября 2025Силовые структуры

В России разрешили забирать авто у пьяных водителей в пользу государства

В России разрешили забирать авто у пьяных водителей в пользу государства
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у россиян, находящихся в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, такое решение было принято после рассмотрения дела водителя, дважды попавшегося полицейским в нетрезвом виде. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, лишил водительских прав и конфисковал Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства. Отмечается, что изымать машины у пьяных россиян будут независимо от финансового положения нарушителя.

Суд рассмотрел дело водителя, который дважды попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Первый раз он отделался административным наказанием, на второй против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, на два года лишил водительских прав, а также конфисковал автомобиль.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) России признал законной конфискацию транспорта сожителей злостных нарушителей правил дорожного движения.

