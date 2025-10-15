Силовые структуры
Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

ВС РФ признал законной конфискацию автомобилей сожителей злостных нарушителей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Верховный суд (ВС) России признал законной конфискацию транспорта сожительницы злостного нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление высшей судебной инстанции.

Поводом для принятия решения стал спор жителя Тюменской области Андрея Коршунова и его гражданской жены, у которых изъяли автомобиль в пользу государства. Из материалов гражданского дела следует, что мужчина был неоднократно судим за пьяное вождение, поэтому у его сожительницы изъяли автомобиль, на котором он совершал правонарушения.

В суде Коршунов заявлял, что купил машину на кредитные средства и оформил на брата, позже ее переписали на супругу, чтобы освободить брата от уплаты налога. При этом, расходы на ремонт автомобиля они с сожительницей несут совместно. Однако судебные инстанции учли важный нюанс — Коршунов неоднократного совершал административные правонарушения и преступления именно на этом автомобиле, что свидетельствует о том, что именно он является его фактическим владельцем. На этом основании суды приняли решение о конфискации транспорта, с этим согласились и в Верховном суде, отклонив жалобу россиянина и его сожительницы.

Ранее сообщалось, что ВС дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.

