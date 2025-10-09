В России определили новый подход к делам о госизмене

ВС РФ: Смягчающие обстоятельства не допускают мягкие приговоры за госизмену

Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор судебной практики ВС.

Для формирования нового подхода при рассмотрении уголовных дел, касающихся причинения ущерба безопасности страны, послужили материалы в отношении гражданина России, который за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) получил пять лет лишения свободы, в то время как статья 275 УК РФ («Госизмена») предусматривает наказание сроком от 12 до 20 лет вплоть до пожизненного заключения.

По данным следствия, мужчина по заданию СБУ призывал российских военнослужащих сдаваться в плен с вооружением и военной техникой в обмен на вознаграждение, также он занимался сбором их персональных данных для передачи украинской разведке. При назначении наказания суд учел молодой возраст обвиняемого, признанием им своей вины, раскаяние и сотрудничество со следствием, поэтому россиянин получил срок ниже низшего предела.

Приговор опротестовал прокурор, посчитав его чрезмерно мягким. Он указал, что подсудимый совершил посягательство на безопасность России в период проведения специальной военной операции из стремления заработать. Изучив обстоятельства, ВС пришел к выводу, что не любые смягчающие обстоятельства могут учитываться при назначении наказания, а лишь те, что существенно уменьшают степень общественной опасности преступления. Теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений и обеспечивать единообразие судебной практики.

По итогам пересмотра дела россиянин, чье дело послужило примером, получил 12 лет лишения свободы.

Президиум ВС утвердил первый обзор судебный практики под председательством нового председателя Игоря Краснова.