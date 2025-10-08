Верховный суд России во главе с Красновым провел первый обзор судебной практики страны

Президиум ВС РФ во главе с Красновым утвердил первый обзор судебной практики

Президиум Верховного Суда России под председательством нового руководителя Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по ключевым категориям дел. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции страны.

В документе содержатся разъяснения по наиболее значимым правовым позициям судебных коллегий, возникающим при рассмотрении дел. Гражданской коллегией представлены дела о защите права собственности, прав потребителей финансовых услуг, жилищных, трудовых и социальных прав граждан.



По экономическим спорам сделан акцент на дела о контрактной системе в сфере закупок, по налогам и административным правонарушениям. Коллегия по уголовным делам представила правовую позицию по вопросам квалификации и назначения наказания.



Совет Федерации назначил Краснова пост председателя Верховного суда России сроком на шесть лет. Он пообещал разобраться с эффективностью использования клеток и стеклянных «аквариумов» для подсудимых в судах.

Также Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда России.

Вместе с тем он считает, что судебная система страны нуждается в дальнейшем развитии. Необходима, по его словам, донастройка информационных систем с целью защиты от незаконных проникновений.