У Верховного суда России появился новый руководитель

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России, передает ТАСС.
Глава высшей судебной инстанции страны назначается сроком на шесть лет. Краснов перешел на новую должность с поста генпрокурора России.
Он уже пообещал разобраться с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах.
Также он заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда России.
Вместе с тем Краснов считает, что судебная система страны нуждается в дальнейшем развитии. Необходима, по его словам, донастройка информационных систем с целью защиты от незаконных проникновений.