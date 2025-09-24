Силовые структуры
У Верховного суда России появился новый руководитель

Совфед назначил Краснова на пост председателя Верховного суда РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России, передает ТАСС.

Глава высшей судебной инстанции страны назначается сроком на шесть лет. Краснов перешел на новую должность с поста генпрокурора России.

Он уже пообещал разобраться с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах.

Также он заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда России.

Вместе с тем Краснов считает, что судебная система страны нуждается в дальнейшем развитии. Необходима, по его словам, донастройка информационных систем с целью защиты от незаконных проникновений.

