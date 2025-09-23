Генпрокурор России пообещал разобраться с клетками и аквариумами для подсудимых в судах

Генпрокурор РФ, кандидат на пост председателя Верховного суда России Игорь Краснов пообещал разобраться с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совфеда России на заданный членом Совфеда Людмилой Нарусовой вопрос о демонтаже клеток для подсудимых в судах, он ответил, что все стоит денег. «Безусловно, надо разобраться с эффективностью их расходов. Я разберусь, посмотрю», — сказал Краснов.

Ранее сообщалось, что Комитет Совета Федерации по законодательству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России.