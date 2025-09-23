Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:27, 23 сентября 2025Силовые структуры

Генпрокурор России пообещал разобраться с клетками и аквариумами для подсудимых в судах

Генпрокурор Краснов пообещал разобраться с клетками для подсудимых в судах
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Генпрокурор РФ, кандидат на пост председателя Верховного суда России Игорь Краснов пообещал разобраться с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совфеда России на заданный членом Совфеда Людмилой Нарусовой вопрос о демонтаже клеток для подсудимых в судах, он ответил, что все стоит денег. «Безусловно, надо разобраться с эффективностью их расходов. Я разберусь, посмотрю», — сказал Краснов.

Ранее сообщалось, что Комитет Совета Федерации по законодательству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    На Украине захотели привлечь принца Саудовской Аравии к постройке школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости