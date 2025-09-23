Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 23 сентября 2025Силовые структуры

В Совете Федерации приняли решение по кандидатуре на пост главы Верховного суда

Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Комитет Совета Федерации по законодательству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России, передает ТАСС.

Сенаторы 24 сентября на 596-м заседании Совета Федерации рассмотрят вопрос о его назначении на этот пост.

Выступая на заседании комитета, Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда России.

Вместе с тем он считает, что судебная система страны нуждается в дальнейшем развитии. Необходима, по его словам, донастройка информационных систем с целью защиты от незаконных проникновений.

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВВКС) за пять минут приняла единогласное решение по кандидатуре Краснова. Он был единственным кандидатом на этот пост. Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации на шесть лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрона задержали в США

    Россиян предупредили о наказании за игнорирование электронной повестки в военкомат

    Ким Кардашьян снялась в откровенном образе

    Осень опоздает в Москву почти на месяц

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    Швеция пригрозила применением силы в случае нарушения воздушного пространства

    Глава Минобороны Швеции призвал Европу готовиться к войне

    Главу Совета судей России связали с криминальным бизнесом и ОПГ «Покровский»

    Власти Украины решили полагаться на себя в конфликте с Россией

    Россия направила ноту МИД Болгарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости