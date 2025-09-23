В Совете Федерации приняли решение по кандидатуре на пост главы Верховного суда

Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда РФ

Комитет Совета Федерации по законодательству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России, передает ТАСС.

Сенаторы 24 сентября на 596-м заседании Совета Федерации рассмотрят вопрос о его назначении на этот пост.

Выступая на заседании комитета, Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда России.

Вместе с тем он считает, что судебная система страны нуждается в дальнейшем развитии. Необходима, по его словам, донастройка информационных систем с целью защиты от незаконных проникновений.

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВВКС) за пять минут приняла единогласное решение по кандидатуре Краснова. Он был единственным кандидатом на этот пост. Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации на шесть лет.