Кандидатуру на пост главы Верховного суда России обсудили за 5 минут

ВККС рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России приняла решение по кандидатуре генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России за пять минут. Об этом сообщает РБК.

По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать Краснова на должность. Сам он присутствовал на заседании ВККС.

Теперь его кандидатуру рекомендуют президенту России, после чего претендента будет проверять президентская комиссия. Генпрокурор является единственным кандидатом на пост председателя ВС.

Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации на шесть лет по представлению президента и при положительном заключении ВККС.