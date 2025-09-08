Силовые структуры
Назначена дата рассмотрения заявки генпрокурора на пост главы Верховного суда России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России назначила на 15 сентября рассмотрение заявления генпрокурора Игоря Краснова, претендующего на должность председателя Верховного суда (ВС) страны. На сайте коллегии опубликована повестка внеочередного заседания.

Рассмотрение заявления Краснова о рекомендации кандидатом на должность главы высшей судебной инстанции запланировано первым вопросом на 9:30 мск.

При положительном раскладе ВККС рекомендует кандидатуру Краснова президенту России, после чего претендента будет проверять президентская комиссия.

Генпрокурор является единственным кандидатом на пост председателя ВС.

