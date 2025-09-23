Выдвинутый Путиным на пост главы Верховного суда России заявил о смертной казни

Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России

Выдвинутый президентом России Владимиром Путиным на пост главы Верховного суда страны Игорь Краснов сделал перед сенаторами заявление относительно дискуссии о целесообразности возвращения смертной казни, передает ТАСС.

Выступая на заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации, Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда России.

Вместе с тем, он считает, что судебная система страны нуждается в дальнейшем развитии. Необходима, по его словам, донастройка информационных систем с целью защиты от незаконных проникновений.

Краснов также отметил, что его выдвижение на пост председателя высшей судебной инстанции является наивысшим доверием для него со стороны главы государства.

Ранее председатель конституционного комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас заявлял, что по итогам обсуждения кандидатуры Краснова будет подготовлено заключение, которое сенаторы рассмотрят 24 сентября на 596-м заседании Совета Федерации.

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВВКС) за пять минут приняла единогласное решение по кандидатуре Краснова. Он был единственным кандидатом на этот пост. Председателя ВС назначает Совет Федерации на шесть лет.