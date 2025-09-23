Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:40, 23 сентября 2025Силовые структуры

Выдвинутый Путиным на пост главы Верховного суда России заявил о смертной казни

Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Выдвинутый президентом России Владимиром Путиным на пост главы Верховного суда страны Игорь Краснов сделал перед сенаторами заявление относительно дискуссии о целесообразности возвращения смертной казни, передает ТАСС.

Выступая на заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации, Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда России.

Вместе с тем, он считает, что судебная система страны нуждается в дальнейшем развитии. Необходима, по его словам, донастройка информационных систем с целью защиты от незаконных проникновений.

Краснов также отметил, что его выдвижение на пост председателя высшей судебной инстанции является наивысшим доверием для него со стороны главы государства.

Ранее председатель конституционного комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас заявлял, что по итогам обсуждения кандидатуры Краснова будет подготовлено заключение, которое сенаторы рассмотрят 24 сентября на 596-м заседании Совета Федерации.

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВВКС) за пять минут приняла единогласное решение по кандидатуре Краснова. Он был единственным кандидатом на этот пост. Председателя ВС назначает Совет Федерации на шесть лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ЧП при задержании диверсантов в Самарской области

    Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    Выдвинутый Путиным на пост главы Верховного суда России заявил о смертной казни

    Стало известно о смерти на СВО семерых жителей российского региона

    Машины на 60 миллионов рублей выжгли на парковке в российском регионе

    Погоня после кортежа с мигалками в центре Москвы попала на видео

    Собянин сообщил о новой попытке ВСУ ударить по Москве

    Назван фатальный недостаток самого дорогого iPhone

    В российской разведке рассказали о контингенте НАТО в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости