Путин внес кандидатуру на пост главы Верховного суда России

СФ получил представление президента о назначении Краснова на пост главы ВС РФ

В Совет Федерации (СФ) поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщил председатель конституционного комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас в Telegram.

Кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда рассмотрят 23 сентября на заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СФ. По итогу обсуждения будет подготовлено заключение. Вопрос о назначении его на должность главы высшей судебной инстанции страны запланирован в повестке 596-го заседания Совета Федерации 24 сентября, отметил сенатор.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сжатых сроках назначения Игоря Краснова.

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВВКС) за пять минут приняла единогласное решение по кандидатуре Краснова. Он был единственным кандидатом на этот пост. Председателя ВС назначает Совет Федерации на шесть лет.