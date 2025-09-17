Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

Песков: Путин в сжатые сроки внесет в СФ кандидатуру Краснова на пост главы ВС

Президент России Владимир Путин в сжатые сроки внесет в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В самые сжатые сроки», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках внесении кандидатуры Краснова в верхнюю палату парламента.

Председателя Верховного назначает Совет Федерации на шесть лет по представлению президента и при положительном заключении высшей квалификационной коллегии судей (ВВКС). Последняя 15 сентября за 5 минут приняла единокласное решение по кандидатуре на пост главы ВС и рекомендовала назначить генпрокурора Игоря Краснова на эту должность. Чиновник был единственным кандидатом на этот пост.

Игорь Краснов — седьмой генеральный прокурор России, который занимает эту должность с 2020 года, а также член Совета Безопасности. Прежде был заместителем руководителя Следственного комитета России (СКР), а еще раньше — старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР .