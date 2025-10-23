Путешествия
05:31, 23 октября 2025Путешествия

Немец описал российский город словами «лучше, чем в современной Германии»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Немец по имени Финн впечатлился Калининградом и описал российский город словами «лучше, чем в современной Германии». Впечатлениями он поделился в видео, опубликованном на YouTube-канале Finn's Fairytale.

Блогер признался, что сразу почувствовал себя как дома — ему многое напомнило родную страну. Даже воздух, отметил он, был «какой-то немецкий». Однако в ролике Финн заявил, что, по его мнению, в Калининграде немецкая архитектура сохранена лучше, чем на его родине.

«Этот город просто более немецкий, чем города Германии. Чрезвычайно чисто, чрезвычайно ухоженно, очень спокойная атмосфера», — рассказал блогер. Его потрясло наследие города — Кенигсбергский собор, захоронения философов Юлиуса Руппа и Иммануила Канта и Рыбацкая деревня. Также ему понравилось, что почти на каждом шагу в Калининграде можно встретить недорогое кафе или магазины.

Ранее иностранец побывал в Калининграде и описал его фразой «оказался в Голландии». Он также назвал его самым европейским городом России.

    Все новости