12:49, 23 октября 2025Россия

Российского учителя уволили после произошедшей на его глазах драки школьников

В Дагестане уволили присутствовавшего при драке школьников учителя
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Из сельской школы Гагатли в Ботлихском районе Дагестана уволили учителя после произошедшей на его глазах драки школьников. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Как выяснилось, между двумя учениками произошел конфликт, тогда заступиться за одного из детей приехал старший брат, который два года назад выпустился из образовательного учреждения. Конфликт перерос в потасовку, при которой присутствовал молодой учитель начальных классов.

По данным администрации, преподаватель начал работать в школе недавно — с сентября 2025 года. Сразу после инцидента его уволили.

«По результатам выявлены инициаторы конфликта и причины его возникновения. С привлечением джамаата прошла процедура примирения сторон. Виновные и их родители принесли свои извинения потерпевшей стороне. Конфликт исчерпан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что от работы временно отстранили учителя из Бурятии, который в школе подрался с учеником. Очевидцы рассказывали, что потасовка началась с подзатыльника, который преподаватель дал ребенку. Позже стало известно, что подросток баловался с водяным пистолетом на уроке и попал в учителя по физике.

