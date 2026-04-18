Бывший СССР
13:58, 18 апреля 2026

Нардеп рассказал о принудительной депортации украинских мужчин из Европы

Иван Потапов
Фото: Thomas Peter / Reuters

Принудительная депортация украинских мужчин из Европы есть, заявил нардеп Руслан Горбенко. Его слова приводит Telegram-канал УНИАН.

Нардеп отметил, что в настоящее время принудительная депортация заключается в возвращении некоторых украинских мужчин, нарушивших законы в стране пребывания, к госгранице Украины, где их встречают сотрудники территориальных центров комплектования (украинский аналог российских военкоматов).

По его словам, подобная практика не носит системный характер. «Инструментарий есть. Но чтобы депортировать всех мужчин, нужны основания — это должен быть принятый закон или решение правительства в Германии», — сказал политик.

Ранее заместитель главы комитета Верховной Рады по внешней политике Арсений Пушкаренко заявил, что у Украины нет механизмов по принудительному возвращению мужчин из-за границы.

Также в апреле президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно в страну.

