На Украине пожаловались на невозможность принудительно вернуть мужчин

Пушкаренко: У Украины нет механизмов принудительного возвращения мужчин

У Украины нет механизмов по принудительному возвращению мужчин из-за границы. Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной Рады по внешней политике Арсений Пушкаренко, передает «Страна.ua».

«Мы не можем заставить людей, выехавших сознательно, вернуться. Силой точно нет», — сказал Пушкаренко.

По его словам, Киев не знает, сколько мужчин находится за пределами страны, поскольку большинство из них не встают на консульский учет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно в страну.