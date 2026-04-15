Бывший СССР
15:59, 15 апреля 2026

На Украине пожаловались на невозможность принудительно вернуть мужчин

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

У Украины нет механизмов по принудительному возвращению мужчин из-за границы. Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной Рады по внешней политике Арсений Пушкаренко, передает «Страна.ua».

«Мы не можем заставить людей, выехавших сознательно, вернуться. Силой точно нет», — сказал Пушкаренко.

По его словам, Киев не знает, сколько мужчин находится за пределами страны, поскольку большинство из них не встают на консульский учет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно в страну.

