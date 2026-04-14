Зеленский поддержал предложение о депортации украинцев из Германии

Зеленский поддержал предложение Мерца о депортации украинцев на родину

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно в страну. Его слова передает в Telegram издание «Страна.ua».

В ходе совместного брифинга Мерц заявил, что Германия «будет способствовать возвращению на Украину» мужчин призывного возраста для их отправки на фронт.

«Согласен с вами относительно людей мобилизационного возраста, которые выехали временно, но оказалось — на годы. Многие нарушили правила пересечения границы. Вооруженные силы Украины хотели бы, чтобы они вернулись», — заявил Зеленский.

В ходе брифинга Зеленский также рассказал, что нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца апреля. По его словам, к этому сроку нефтепровод отмонтируют лишь частично — до состояния, позволяющего возобновить его работу.