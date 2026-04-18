Лавров высказался о новом военном блоке Европы с участием Украины

Лавров: Идея нового военного блока витает в Европе, и туда хотят включить Киев

Идея создания нового военного блока с участием Украины широко обсуждается европейскими государствами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас широко обсуждается новая концепция, дескать, США хотят избавиться от бремени финансирования безопасности Европы, хотят затем договориться с Россией и потом уже целиком переключиться на долгосрочное противостояние против Китая (...). Вместо этого предлагается создать блок, который будет включать в себя Европейский союз, (...) Турцию, Британию и Украину», — указал дипломат.

Лавров отметил, что создание любой кардинально новой структуры все равно будет представлять собой агрессию. Министр связал это с политикой нынешних глав НАТО и Евросоюза. Он обратил внимание, что при реализации этой инициативы, «уже третий раз за современную историю человечества именно из Европы будет исходить глобальная угроза».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский очень быстро подхватил эту идею, сказав, что украинская армия будет ядром, сердцевиной, гарантией успеха всего этого блока (...). Надо только, чтобы вы финансировали нашу армию в количестве 800 тысяч человек», — сказал он с иронией.

15 апреля Лавров сообщил, что западные страны планируют создать новый военный блок, где Киев станет основным участником. По его словам, украинское руководство прямо признает, что «Украина будет Европу защищать от России».