Лавров раскрыл план создание нового военного блока с Украиной

Лавров: Запад планирует создать новый военный блок с Украиной

Западные страны планируют создать новый военный блок, членом которого будет Украина, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», — сказал дипломат на пресс-конференции в китайском Пекине.

По словам Лаврова, украинское руководство прямо признает, что «Украина будет Европу защищать от России».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве следует пересмотреть свою позицию по вступлению Украины в Евросоюз, так как это объединение уже де-факто является военным блоком.

