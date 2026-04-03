Евросоюз (ЕС) может превратиться во враждебный России военный альянс, который будет «в чем-то хуже, чем НАТО». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, на фоне противоречий в НАТО из-за конфликта с Ираном в Брюсселе «задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС», что меняет картину мира. Медведев напомнил, что риторика России относительно членства в Евросоюзе была сдержанной применительно ко всем соседям, включая Украину.

«Но сейчас все должно измениться — теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, — считает зампред Совбеза. — Это будет омерзительный сброд оголтелых европейских паразитов. И их задачей станет зарабатывать политический капитал и, конечно, бабло на раздувании русофобской истерии».

Ранее Медведев заявил, что власть в Евросоюзе «захватила банда полоумных». По его словам, это наносит вред государствам объединения.

В декабре зампред Совбеза России назвал саммит Евросоюза в Брюсселе воровским сходняком, который показал, что «еэсовские блатные признали старшинство академиков из Вашингтона, прямо возражавших против гоп-стопа».