16:23, 1 февраля 2026

Медведев заявил о захвате власти в Евросоюзе бандой полоумных

Алиса Дмитриева
Фото: Dmitry Medvedev's Secretariat / Handout / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что власть в Евросоюзе «захватила банда полоумных». Его оценку деятельности объединения объединения приводит ТАСС

Медведев считает, что власти Евросоюза вредят своим же государствам.

«Это какая-то шайка безумцев, абсолютно неадекватных и некомпетентных, включая тех, кто отвечает за международные дела, либо тех, кто вредит собственным странам, которые их туда поставили», — заявил он.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) указала, что Европа столкнется с большими проблемами, если и дальше будет отказываться учитывать интересы России.

