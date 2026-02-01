BZ: Не учитывающей интересы России Европе грозят проблемы

Европа столкнется с большими проблемами, если и дальше будет отказываться учитывать интересы России. Об этом пишет немецкая Berliner Zeitung (BZ).

В материале говорится о том, что странам Старого света стоит отказаться от идеи вступления Украины в НАТО. Кроме того, необходимо добиться взаимного признания стратегических сфер влияния, особенно между США и Россией в Европе.

«Это огромный политический пакет работ. Если мы, европейцы, не предпримем активных мер для решения этой проблемы, продолжающиеся переговоры о «мирном плане» лишь прервут войну, но не положат ей конец», — пишут авторы статьи.

Отмечается, что нынешняя администрация США, вероятно, предоставляет европейцам последнее политическое окно возможностей, и, если Европа им не воспользуется, то неизбежно вступит в войну.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз не думает о развитии событий по окончании украинского конфликта. Он отметил, что Европа не готова к последствиям урегулирования этого кризиса.