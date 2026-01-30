Реклама

11:48, 30 января 2026

В стране НАТО раскритиковали Европу по связанному с Украиной вопросу

Цахкна: ЕС не думал, что будет по окончании конфликта на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Steffi Loos / Getty Images

Европейский союз (ЕС) не думал о том, как будут развиваться события по окончании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Politico, передает РИА Новости.

«[Евросоюз] систематически не думал о том, что случится, если война закончится», — отметил глава МИД прибалтийской республики.

Он также выразил мнение, что Европа не готова к последствиям урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в России высказались об изменениях в отношении Запада к Украине. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин высказал мнение, что пора запредельных ожиданий Киева «в плане доброты и податливости Запада» подошла к концу.

