14:58, 29 января 2026Россия

В России высказались об изменениях в отношении Запада к Украине

Сенатор Карасин: Пора ожиданий Киева в плане податливости Запада подошла к концу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пора запредельных ожиданий Киева «в плане доброты и податливости Запада» подошла к концу. Мнение об изменениях в отношении Евросоюза к руководству Украины высказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в Telegram.

«Поэтапно ужесточается взыскательность и даже раздражение в связи с чрезмерными требованиями Зеленского. Меняется сама тональность, мол: "Умерьте пыл (...) не суетитесь, когда надо будет, мы вам скажем". В последнее время делается это гласно, без излишней деликатности. Так разговаривают с теми, кто зависит от тебя полностью и будет вынужден смириться», — обозначил Карасин.

В частности, российский политик напомнил заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что вступление Украины в Евросоюз в 2027 году исключено и невозможно.

Ранее политолог Александр Асафов назвал цель обсуждений вокруг членства Украины в Евросоюзе. По его словам, вопрос является предметом торга для ряда европейских лидеров, которые, находясь в состоянии неопределенности, создают позиции, с которыми можно выходить на переговоры с Брюсселем и Вашингтоном.

