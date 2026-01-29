Реклама

12:07, 29 января 2026

Названа цель обсуждений вокруг членства Украины в ЕС

Политолог Асафов: Членство Украины в ЕС — предмет торга для западных лидеров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elza Low / Shutterstock / Fotodom  

Членство Украины в Евросоюзе является предметом торга для ряда европейских лидеров, которые, находясь в состоянии неопределенности, создают позиции, с которыми можно выходить на переговоры с Брюсселем и Вашингтоном, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Вступление в ЕС для Украины является хоть какой-то конфетой, которая может сгладить горечь от переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Поэтому перспектива вступления будет оставаться, а вот сроки могут меняться», — сказал политолог.

Европейские политики, как он отметил, регулярно меняют свои позиции по этому вопросу, то говоря о готовности принять Украину в ЕС практически немедленно, то указывая на неготовность страны к такому шагу.

«Это набор переговорных позиций для получения дополнительных выгод от Вашингтона, Брюсселя. Лидеры создают себе возможности торговли. Они понимают, что, когда будет достигнуто некое рамочное представление о будущем, встанут вопросы гарантий безопасности, поддержки Украины, восстановления. И сейчас, когда есть такая тотальная неопределенность, им важно сформировать позиции, с которыми можно выходить на переговоры», — считает Асафов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году исключено и невозможно. По словам немецкого канцлера, для членства в ЕС Киев должен выполнить Копенгагенские критерии, что займет несколько лет, из-за этого ускоренное принятие республики в союз видится нереалистичным.

