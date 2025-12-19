Зампред СБ Медведев назвал воровским сходняком саммит Евросоюза

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал воровским сходняком саммит Евросоюза в Брюсселе. Своим комментарием он поделился в Telegram-канале.

Бывший президент России отметил, что участники саммита не пошли на гоп-стоп — открытое хищение российских денег.

«Сходняк показал, что еэсовские блатные признали старшинство академиков из Вашингтона, прямо возражавших против гоп-стопа. Авторитет американских законников оказался существенно выше, чем желание брюссельских сявок самостоятельно поехать на гастроли», — написал Медведев в посте.

Зампред Совбеза в то же время допустил, что Евросоюз не откажется от своих планов «в дальнейшем совершить ограбление или кражу».

По мнению Медведева, грядет масштабный передел влияния в преступной Европе.

До этого Евросоюз решил предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов.

Премьер Бельгии Барт де Вевер пояснил, что все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий поняли, что конфискация активов России принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.