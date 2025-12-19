Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:25, 19 декабря 2025Россия

Медведев назвал воровским сходняком саммит Евросоюза

Зампред СБ Медведев назвал воровским сходняком саммит Евросоюза
Майя Назарова

Фото: Yves Herman / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал воровским сходняком саммит Евросоюза в Брюсселе. Своим комментарием он поделился в Telegram-канале.

Бывший президент России отметил, что участники саммита не пошли на гоп-стоп — открытое хищение российских денег.

«Сходняк показал, что еэсовские блатные признали старшинство академиков из Вашингтона, прямо возражавших против гоп-стопа. Авторитет американских законников оказался существенно выше, чем желание брюссельских сявок самостоятельно поехать на гастроли», — написал Медведев в посте.

Зампред Совбеза в то же время допустил, что Евросоюз не откажется от своих планов «в дальнейшем совершить ограбление или кражу».

По мнению Медведева, грядет масштабный передел влияния в преступной Европе.

До этого Евросоюз решил предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов.

Премьер Бельгии Барт де Вевер пояснил, что все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий поняли, что конфискация активов России принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на решение ЕС по российским активам

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    СК России возбудил более восьми тысяч дел по преступлениям Украины

    Турист отправился кататься на лыжах в Альпы, упал с крутого склона и не выжил

    Тесты батарей смартфонов показали неожиданные результаты

    Женщинам назвали оптимальный срок замены трусов на новые

    В Совфеде одобрили закон о пенсии добровольцев СВО

    Вассерман ответил на резкое видео Алаудинова и угрозу в адрес своего помощника. Он считает, что достиг своей главной цели

    Украина атаковала предприятия российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok