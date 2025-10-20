Власти раскрыли судьбу подравшегося с подростком в школе российского учителя

Глава Иволгинского района Емонаков: Подравшегося с учеником педагога отстранили

Учитель из Бурятии, который в школе подрался с учеником, временно отстранен от работы. Об этом сообщил глава Иволгинского района республики Николай Емонаков в Telegram-канале.

«По факту произошедшего проводится служебная проверка. На сегодняшний день учитель отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств», — сообщил чиновник.

По его данным, конфликт произошел после взаимных оскорблений, после чего ситуация переросла в драку. Потасовка между учителем и учеником произошла на перемене, сообщил Емонаков.

Он добавил, что администрация района считает, что любое физическое насилие в школе недопустимо. Ситуация в бурятской школе уже взята на контроль, к расследованию подключили все необходимые службы.

О произошедшей в школе Бурятии драке стало известно 20 октября. В сети появились кадры драки в образовательном учреждении. Очевидцы сообщили, что потасовка началась с подзатыльника, который учитель дал ребенку. Позже стало известно, что подросток баловался с водяным пистолетом на уроке и попал в учителя по физике.