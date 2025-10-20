Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 20 октября 2025Россия

Подросток подрался с учителем в российской школе и попал на видео

В Бурятии ученик подрался с учителем, это попало на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В школе Бурятии подрались учитель и ученик. Об этом, публикуя кадры драки, пишет Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, конфликт школьника и преподавателя произошел в школе села Поселье. Очевидцы рассказали, что драка, предварительно, началась с подзатыльника, который учитель дал ребенку.

На опубликованных в сети кадрах показана драка в раздевалке. Учителя и ученика окружила толпа школьников, которая пыталась разнять конфликтующих.

Прокуратура Бурятии в Telegram-канале уточнила, что конфликт в школе произошел 17 октября. «По результатам выездной проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона начальнику районного управления образования в связи с ненадлежащим контролем за образовательным процессом», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в городе Сланцы Ленинградской области восьмиклассник подрался с учителем в школе после опоздания на урок. На представленном видеоролике видно, как подросток оскорбляет педагога, а затем набрасывается на него с кулаками. Сотрудник школы просит хулигана покинуть кабинет и не срывать занятие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала заход на границы ключевого для ВСУ города

    Раскрыты детали нападений неонацистов из «Чистой Крови» на геев и иностранцев в России

    Россиянки исписали несколько домов рекламой и поплатились

    Российский суд поделил имущество и бизнес между супругами в Таиланде

    ВС России прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ в ДНР

    Появились подробности о драке подростка с учителем в российской школе

    Раскрыт гонорар киллеров за покушение на Маргариту Симоньян

    Бортпроводник выпил перед рейсом полторы бутылки шампанского и напал на начальника

    Россияне пробились в финал четырех видов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

    Россияне высказались о материальной помощи родителям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости