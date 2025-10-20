Подросток подрался с учителем в российской школе и попал на видео

В Бурятии ученик подрался с учителем, это попало на видео

В школе Бурятии подрались учитель и ученик. Об этом, публикуя кадры драки, пишет Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, конфликт школьника и преподавателя произошел в школе села Поселье. Очевидцы рассказали, что драка, предварительно, началась с подзатыльника, который учитель дал ребенку.

На опубликованных в сети кадрах показана драка в раздевалке. Учителя и ученика окружила толпа школьников, которая пыталась разнять конфликтующих.

Прокуратура Бурятии в Telegram-канале уточнила, что конфликт в школе произошел 17 октября. «По результатам выездной проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона начальнику районного управления образования в связи с ненадлежащим контролем за образовательным процессом», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в городе Сланцы Ленинградской области восьмиклассник подрался с учителем в школе после опоздания на урок. На представленном видеоролике видно, как подросток оскорбляет педагога, а затем набрасывается на него с кулаками. Сотрудник школы просит хулигана покинуть кабинет и не срывать занятие.