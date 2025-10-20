Появились подробности о драке подростка с учителем в российской школе

В Бурятии подросток баловался с водяным пистолетом на уроке и попал в физика

В Бурятии подросток баловался с водяным пистолетом на уроке и попал в учителя по физике. Педагог разозлился и отвесил несовершеннолетнему подзатыльник, после оба устроили драку в раздевалке. Такие подробности об инциденте появились в Telegram-канале Babr Mash.

По сведениям российского издания, сотрудника школы и учащегося сумели разнять другие дети. В результате случившегося у юноши сломана кисть, а преподавателя отстранили от работы.

В учебном заведении начали проводить проверку. Коллеги учителя отметили, что школьники в прошлом над ним издевались. Они захотели поддержать педагога и создали петицию.

О конфликте, переросшем в драку между учителем и подростком, стало известно 20 октября. В бурятской прокуратуре выяснили, что потасовка между ними развернулась двумя днями ранее.

До этого в городе Сланцы Ленинградской области восьмиклассник подрался с учителем в школе после опоздания на урок.