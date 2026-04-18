Лавров заявил о лопающемся терпении России

Глава МИД Лавров предостерег желающих называть Россию «бумажным тигром»

Глава российского МИД Сергей Лавров предостерег тех, кто называет Россию «бумажным тигром». Об этом сообщает ТАСС.

«Может быть, кто-нибудь называет и нас бумажным тигром, как [президент США Дональд] Трамп назвал НАТО, но я бы предостерег от таких параллелей», — подчеркнул дипломат.

Лавров также отметил, что в характере у россиян «есть такое качество, как терпение».

«Мы говорим: "Бог терпел и нам велел". Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия», — резюмировал министр.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что задачей российского руководства является обеспечение безопасности граждан страны, стратегических и гражданских объектов.