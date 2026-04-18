13:39, 18 апреля 2026Мир

Лавров заявил о лопающемся терпении России

Глава МИД Лавров предостерег желающих называть Россию «бумажным тигром»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров предостерег тех, кто называет Россию «бумажным тигром». Об этом сообщает ТАСС.

«Может быть, кто-нибудь называет и нас бумажным тигром, как [президент США Дональд] Трамп назвал НАТО, но я бы предостерег от таких параллелей», — подчеркнул дипломат.

Лавров также отметил, что в характере у россиян «есть такое качество, как терпение».

«Мы говорим: "Бог терпел и нам велел". Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия», — резюмировал министр.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что задачей российского руководства является обеспечение безопасности граждан страны, стратегических и гражданских объектов.

