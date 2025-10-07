Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:29, 7 октября 2025Россия

Путин назвал задачу руководства России

Путин назвал обеспечение безопасности россиян задачей руководства страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Задача российского руководства заключается в том, чтобы обеспечить безопасность граждан страны, стратегических и гражданских объектов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Во время поездки в Северо-Западный федеральный округ лидер России назвал главную задачу властей.

«Наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры», — подчеркнул он.

Ранее Путин назвал повышение качества жизни россиян главнейшей задачей Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

    На премьер-министра Италии подали иск в Международный уголовный суд

    Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о роли Польши и Прибалтики в СВО

    В Германии студент высказался о Путине и разозлил публику

    Мерц допустил пенсионную реформу в Германии

    Подтвердившего участие в бое UFC у Белого дома Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

    В США уличили Зеленского в подозрительных переводах миллионов долларов в месяц

    Герасимов рассказал о разгроме ВСУ на юге Купянска

    Петербург поддержал идею обязать безработных платить за ОМС

    Стало известно об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости