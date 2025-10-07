Путин назвал задачу руководства России

Путин назвал обеспечение безопасности россиян задачей руководства страны

Задача российского руководства заключается в том, чтобы обеспечить безопасность граждан страны, стратегических и гражданских объектов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Во время поездки в Северо-Западный федеральный округ лидер России назвал главную задачу властей.

«Наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры», — подчеркнул он.

Ранее Путин назвал повышение качества жизни россиян главнейшей задачей Москвы.