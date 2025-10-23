Путешествия
В аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты необходим для обеспечения безопасности воздушных судов. Сообщение об этом появилось в 11:14 по московскому времени 23 октября.

По информации РИА Новости, утром в четверг силами ПВО был уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Омска из-за тумана задерживается 14 рейсов как на прилет, так и на вылет. Еще три рейса ушли на запасные аэродромы.

