В российском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы

В аэропорту Омска из-за тумана задерживается 14 рейсов на прилет и вылет

В аэропорту Омска из-за тумана задерживается 14 рейсов как на прилет, так и на вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале уточнила, что еще три рейса ушли на запасные аэродромы. Также подчеркивается, что видимость из-за тумана составляет 100 метров.

«Для вашего удобства не приезжайте в аэропорт ранее, чем будет объявлена регистрация на рейс. Информация о ее начале будет отображена на онлайн-табло», — предупредили в пресс-службе.

Ранее в аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.