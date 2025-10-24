Бывший СССР
14:30, 24 октября 2025Бывший СССР

КАБ впервые долетели до Одесской области

Глава ОВА Кипер: Российские КАБ впервые долетели до Одесской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Корректируемые авиационные бомбы (КАБ) впервые долетели до Одесской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) региона Олег Кипер в Telegram-канале.

«Враг впервые применил КАБ по (...) Одесской области! Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы», — написал он.

Как сообщает Telegram-канал Mash, целью атаки стал морской торговый порт в районе Черноморска (до 2016 года — Ильичевск). Отмечается, что снаряд пролетел через Николаевскую область и Тендеровскую косу, а затем сменил траекторию и атаковал объект в Одесской области.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по Харькову. В ходе атаки Вооруженные силы России использовали КАБ.

