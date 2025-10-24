Бывший СССР
ВС России нанесли массированный удар КАБами по Харькову

ВС России ударили по военно-промышленным объектам в нескольких районах Харькова
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские военные нанесли массированный удар по Харькову. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что взрывы раздались сразу в нескольких районах города. В их числе — Индустриальный и Салтовка, рассказал собеседник Telegram-канала.

Целями ударов стали украинские военно-промышленные объекты. Для этого российские подразделения использовали корректируемые авиабомбы (КАБ).

Вместе с тем появилась информация о массированных ударах армии России по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Также атакован был Корабельный район подконтрольного Киеву Херсона.

