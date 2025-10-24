Бывший СССР
Стало известно о массированных ударах ВС России по объектам ВСУ в Херсоне и Одессе

ВС России нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Херсоне и Одессе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольных Киеву Херсоне и Одессе. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

«Массированный удар нанесен по Корабельному району Херсона», — сообщил источник. Там начался сильный пожар.

Кроме того, сообщается об ударах в Одессе. Все удары наносятся по объектам ВСУ, уточняют авторы канала.

Ранее мэр второго по величине города Украины — ХарьковаИгорь Терехов сообщил, муниципалитет был атакован двумя корректируемыми авиационными бомбами (КАБ).

